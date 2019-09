Hamburg. Es sind Festtage für die städtische Bewegungsinitiative Active City. Im Rahmen der „europäischen Woche des Sports“ bieten 20 Hamburger Vereine noch bis zum Sonntag kostenlos Kurse zum Mitmachen in verschiedenen Disziplinen an. Zudem geht der Active City Summer am nächsten Montag zu Ende. Seit Anfang Juli nutzten bisher mehr als 6000 Teilnehmer die von 31 Clubs und Institutionen offerierten rund 900 öffentlichen Trainingsstunden, die zum großen Teil im Freien stattfanden. Das sind 50 Prozent mehr als im vergangenen Premierenjahr.

Am kommenden Wochenende wird auch die neue Active-City-App zum Download bereit stehen und die entsprechende Webseite activecity.hamburg.de freigeschaltet sein. Auf dieser Plattform sollen mit der geografischen Übersichtskarte Active-City-Map alle Breitensportangebote der Stadt, der Vereine, des Betriebssports und irgendwann auch der kommerziellen Einrichtungen bekannt gemacht werden. Dazu kommen Veranstaltungstermine sowie ein Newsletter mit Gesundheitstipps und Fitnessanregungen – und das alles kostenlos.

Sportstars zeigen sich bei Spinning-Marathon

Die Kampagne wird von der Hamburger PR-Agentur fischerAppelt zwei Jahre lang begleitet und weiterentwickelt, wofür die Stadt eine Million Euro zahlt. „Unser Ziel ist es, die zentrale digitale Anlaufstelle für den Hamburger (Breiten-)Sport zu werden“, sagt Projektleiter Konstantin Krüger.

Bei der Auftaktveranstaltung im Einkaufszentrum Europa Passage am Ballindamm sollen am nächsten Wochenende nacheinander 24 Zehnerteams von 15 Uhr an am Sonnabend bis um 15 Uhr am Sonntag jeweils eine Stunde lang auf zehn Spinning-Rädern ihre Ausdauer beweisen. Auch nachts wird durchgehend gefahren.

Noch sind zehn Plätze frei (Anmeldung online bei Eventbrite.de). Sportstaatsrat Christoph Holstein gibt den Startschuss. Die Hamburger Proficlubs wollen jeweils einen Spieler schicken. Jedes Team soll für ihre absolvierte Stunde zudem mit einer „zusätzlichen Belohnung“ ausgezeichnet werden. Die Details klärt gerade das Sportamt.