Lübeck: Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Lkw gestorben

Lübeck. Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Radfahrerin am Montag in Lübeck so schwer verletzt worden, dass sie danach im Krankenhaus starb. Wie die Polizei berichtete, war die 74 Jahre alte Frau am späten Vormittag von dem Laster erfasst worden, als dieser abbiegen wollte. Der Lastwagenfahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus.