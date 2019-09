Sternsinger in Schleswig-Holstein besonders erfolgreich

Aachen/Kiel. Die Sternsinger in Schleswig-Holstein haben am Anfang des Jahres fast 279 000 Euro für Kinder in armen Ländern gesammelt und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Wie das Hilfswerk Die Sternsinger am Freitag in Aachen mitteilte, wurde die Summe des Vorjahres noch einmal um rund 3000 Euro übertroffen.

In den ersten Januartagen waren etwa 1300 Kinder und Jugendliche als "Heilige Drei Könige" gekleidet durch die katholischen Gemeinden des Landes gezogen. Im Rahmen der Sternsingeraktion brachten sie den Segenswunsch "20*C+M+B+19" (lateinisch: "Christus Mansionem Benedicat" = "Christus segne dieses Haus") in die Häuser und baten um Spenden für Kinderprojekte.

Im Erzbistum Hamburg wurde damit in Schleswig-Holstein wieder das meiste Geld gesammelt. Zusammen mit Hamburg und dem Landesteil Mecklenburg kamen nicht ganz 551 000 Euro zusammen, gut 8000 Euro mehr als im Vorjahr. Träger der Aktion sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und das Kindermissionswerk Die Sternsinger.