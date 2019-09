Hamburgs Umweltsenator fordert mehr Klimaschutz vom Bund

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) fordert von der Bundesregierung mehr Engagement beim Klimaschutz. "Bei der Klimapolitik muss ein wesentlicher Beitrag vom Bund kommen", sagte er am Freitagmorgen vor einer Sitzung des sogenannten Klimakabinetts in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. "Das Klima wartet nicht auf politische Kompromisse. Deshalb müssen wir - hier in Deutschland und in Hamburg - jetzt endlich vorankommen mit konkreten und wirksamen Maßnahmen."

Die Demonstrationen der Jugendlichen und die Forderungen und Protestaktionen aus der Zivilgesellschaft zeigten, dass die Erwartungen hoch sind. Zum globalen Klimastreik der Fridays for Future-Bewegung werden in Hamburg am Freitag Zehntausende Teilnehmer erwartet.

Hamburg werde "bei der Verkehrswende, bei der Wärmewende und bei der Energieeffizienz eigene große Beiträge leisten und leisten müssen", sagte Kerstan. Der rot-grüne Senat arbeite mit Hochdruck an der Fortschreibung des Klimaplans noch in diesem Jahr. Dabei habe man sich auf eine neue Systematik mit Verantwortlichkeiten nach Sektoren verständigt. "Das macht unsere Klimapolitik wirksamer."