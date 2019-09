Fußgänger in Mölln von Lastwagen umgerissen: Lebensgefahr

Mölln. Ein 22 Jahre alter Mann ist in Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg von einem Lastwagen angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann ging in der Nacht zu Donnerstag zu Fuß am rechten Fahrbahnrand einer Straße entlang, als er von einem in die gleiche Richtung fahrenden Lastwagen gestreift wurde, berichtete die Polizei. Durch den Aufprall wurde der junge Mann den Angaben zufolge umgerissen und stürzte auf die Fahrbahn. Er war zunächst nicht ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter eingeschaltet.