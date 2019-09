Stadtradler knacken 1 Million Kilometer-Marke

Hamburg. Mehr als 1,134 Million Kilometer haben die Teilnehmer der Aktion "Stadtradeln" in Hamburg im Jahr 2019 zurückgelegt - und damit das selbst gesteckte Ziel von einer Million Kilometern erreicht. Mit fast 6500 Aktiven habe sich die Zahl der Stadtradler im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, teilte die Umweltbehörde am Donnerstag mit. 2018 beteiligten sich rund 2900 Hamburger an der Aktion und legten rund 630 000 Kilometer zurück.

Die Zahl der Teams stieg demnach von 175 im Vorjahr auf 719. "Dass wir schon bei der zweiten Auflage der Aktion so gut sind, hatte ich gehofft, aber so deutlich kaum erwartet", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne), der selbst 178 Kilometer zurückgelegt habe.

Bei der bundesweiten Aktion für bessere Luft, weniger Autos, Fitness und Klimaschutz kämpfen Städte oder Stadtteile, Regionen oder Kommunen, Teams oder Einzelpersonen um die meisten geradelten Kilometer. Die Teilnehmer sollen möglichst oft mit dem Rad fahren und die geradelten Kilometer in einem Online-Radel-Kalender eintragen.