Viele tausend Teilnehmer an Klima-Demos im Norden erwartet

Kiel. Zum weltweiten Klimastreik der Bewegung Fridays for Future werden in Schleswig-Holstein am Freitag viele tausend Teilnehmer erwartet. Die Anmeldungen für Veranstaltungen an mehr als 20 Orten würden laut Landespolizei auf 22 000 Demonstranten hinauslaufen. Wie viele tatsächlich kommen werden, sei abzuwarten, sagte ein Sprecher. Auf die größten Demonstrationen stellen sich Kiel und Lübeck ein.

Dort ist in den Innenstädten auch mit größeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen. In der Landeshauptstadt dürfen die Teilnehmer auch über eine längere Strecke auf dem vielbefahrenen Theodor-Heuss-Ring demonstrieren, der wegen hoher Schadstoffwerte als Symbol für Umweltbelastungen gilt. Das Verwaltungsgericht entschied am Donnerstag zugunsten der Veranstalter und gegen die Stadt.

Auch in Städten wie Eckernförde, Rendsburg, Neumünster, Itzehoe, Elmshorn, Flensburg, Schleswig und Heide wird demonstriert, auf Sylt und Helgoland sind ebenfalls Veranstaltungen angemeldet. Aufgrund der Erfahrungen von bisherigen Demonstrationen gehe die Polizei von friedlichen Verläufen aus, sagte ein Sprecher. Er rief die Teilnehmer auf, sich auch diesmal friedlich zu verhalten, und wies darauf hin, dass Blockaden auch strafrechtliche Konsequenzen haben könnten. Mehrtägige Klimacamps sind für Kiel und Itzehoe angekündigt.

An diesem Freitag sind nicht nur Schüler und Studenten aufgerufen, sich am Klimastreik zu beteiligen, sondern auch Arbeitnehmer. Mitarbeiter der Stadt Kiel und auch der Landesregierung beispielsweise dürfen nur in ihrer Freizeit teilnehmen. Die Muthesius Kunsthochschule in Kiel dagegen hat die Kernarbeitszeit bis 11.30 Uhr verkürzt, so dass Mitarbeiter an der Demonstration teilnehmen können - sie beginnt um 11.55 Uhr, also "fünf vor zwölf". Am Freitag will in Berlin das sogenannte Klimakabinett der großen Koalition ein Maßnahmenpaket für effektiveren Klimaschutz schnüren.