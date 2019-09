Machulla: Verbesserungspotenzial bei Flensburgs Handballern

Flensburg. Zwei Spiele, zwei Siege: Die Bilanz der SG Flensburg-Handewitt nach den beiden ersten Spieltagen in der Handball-Champions-League ist bislang makellos. Ganz zufrieden war das Lager des deutschen Meisters nach dem 26:19 am Mittwoch gegen den norwegischen Titelträger Elverum Handball aber nicht: "Vier Punkte in zwei Spielen - das war das Ziel in diesen Tagen. Damit können wir zufrieden sein, mit der Art und Weise des heutigen Auftritts allerdings nicht", sagte SG-Trainer Maik Machulla: "Wir können besser spielen."

Die Norweger hatten versucht, ihre körperlichen und auch spielerischen Defizite durch lange Angriffe zu kompensieren. "Es tut mir leid, wir mussten das Spiel langweilig machen", sagte Elverums Coach Michael Apelgren. Einen sehr guten Tag hatte der norwegische Nationalkeeper Torbjörn Bergerud im Tor der Flensburger erwischt. Gegen seine Landsleute zeigte der 25-Jährige 16 Paraden. "Meine Leistung war sicherlich in Ordnung", sagte Bergerud: "Das Wichtigste ist, dass wir beide Punkte gewonnen haben."

Bis zum Sonntag sind die Norddeutschen nun Tabellenführer der Vorrundengruppe A. Am Wochenende können die aber vom dänischen Club Aalborg HB, dem französischen Spitzenteam Paris Saint-Germain oder von Pick Szeged überholt werden. Die Ungarn sind am 28. September nächster Gegner der Flensburger. In der Bundesliga trifft die SG am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) auf den SC DHfK Leipzig.