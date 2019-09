Kita-Eltern: Regierungspläne nicht familienfreundlich

Kiel. Die Pläne der Landesregierung für eine Kita-Reform in Schleswig-Holstein sind aus Sicht der Landeselternvertretung nicht familienfreundlich genug. Die Landesvorsitzenden Axel Briege und Yvonne Leidner kritisierten am Mittwoch zu lange Schließzeiten und die Beschränkung von Geschwisterermäßigungen auf Kinder im Kita-Alter. Aus ihrer Sicht müssten bei den Rabatten auch Kinder bis 14 Jahren berücksichtigt werden.

Die Landesregierung hatte in der vergangenen Woche ihren Gesetzentwurf beschlossen. Der Landtag wird darüber in der nächsten Woche in erster Lesung beraten. Die Verabschiedung des Gesetzes im Parlament ist für Dezember vorgesehen. Zum 1. August 2020 soll die Reform als ein Schlüsselprojekt der Jamaika-Koalition in Kraft treten.