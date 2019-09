Klimaaktivistin Neubauer wird "Stern"-Kolumnistin

Berlin. Die Hamburger Klimaaktivistin Luisa Neubauer wird Kolumnistin beim "Stern". Von diesem Donnerstag an schreibt die 23-Jährige im Wechsel mit drei anderen Autoren unter dem Titel "Auf dem Weg nach morgen", wie das Magazin am Mittwoch mitteilte. In ihrem ersten Artikel kritisiert Neubauer demnach die Klimapolitik der Bundesregierung. Sie gilt als das deutsche Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung, die von der Politik mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung fordert. Neben Neubauer werden der Philosoph Richard David Precht, der Sozialpsychologe Harald Welzer und die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann in der Kolumne zu Wort kommen.