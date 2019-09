Wohnhaus in Süderhastedt in Brand geraten

Süderhastedt. In einem Wohnhaus in Süderhastedt (Kreis Dithmarschen) ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Warum es am späten Vormittag zu dem Feuer kam, blieb zunächst unklar. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, sei niemand mehr in dem zweistöckigen Haus gewesen, hieß es. Möglicherweise sei das Feuer im Dach entstanden. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern.