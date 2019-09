Hamburger Schule erhält Jakob Muth-Preis für Inklusion

Hamburg. Die Hamburger Schule an der Burgweide wird mit dem Jakob Muth-Preis 2019 ausgezeichnet. Mit dem Preis werden seit 2009 Schulen geehrt, denen die Inklusion vorbildlich gelingt. Die Grundschule im Stadtteil Wilhelmsburg schaffe es in einem sozialen Brennpunkt, aktuell rund 260 Kinder mit unterschiedlichem Hintergrund und derzeit 29 Muttersprachen inklusiv zu unterrichten, begründeten die Stifter des Preises ihre Entscheidung. Die Auszeichnung ist mit 3000 Euro dotiert. Sie wird am 25. September in Berlin überreicht.

Projektträger des Jakob Muth-Preises sind der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, die Deutsche Unesco-Kommission und die Bertelsmann Stiftung.