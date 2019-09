Paket mit Desinfektionsmittel für Tiere löst Großeinsatz aus

Stockelsdorf/Lübeck. Ein Paket, in dem sich ein beschädigter Behälter mit zehn Litern Stalldesinfektionsmittel befand, hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Mitarbeiter der Post aus Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) alarmierten die Einsatzkräfte am Samstagmorgen, da aus einem Paket eine klebrige Flüssigkeit ausgelaufen sei, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Substanz habe bei sechs Menschen Atemwegsbeschwerden hervorgerufen.

Bevor das Paket von der Feuerwehr gesichert werden konnte, sei es ins Postverteilzentrum in Lübeck weitergeleitet worden. Auch dort sei ein Mitarbeiter damit in Kontakt gekommen und so wie die anderen Betroffenen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.

In Lübeck räumten Feuerwehr und Polizei eigenen Angaben nach die Postlagerhalle, öffneten das Paket und fanden das hochkonzentrierte Desinfektionsmittel.