Verkehrskontrolle: Polizei entdeckt drei Kilogramm Cannabis

Rostock. Die Rostocker Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 20 am späten Donnerstagabend drei Kilogramm Cannabis entdeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kontrollierten die Beamten einen Autofahrer auf dem Parkplatz Lindholz. Die Überprüfung ergab zunächst, dass der 28-jährige Hamburger zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Außerdem nahmen die Beamten bei der Fahrzeugkontrolle einen Cannabisgeruch wahr. In einem Koffer entdeckten sie daraufhin drei Kilogramm abgepacktes Cannabis. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in erheblicher Menge eingeleitet. Er wurde festgenommen.