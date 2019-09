Hamburg. Bei einem schweren Unfall nach einer Verfolgungsjagd im Hamburger Stadtteil Horn sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten bei einem Spezialeinsatz mit Zivilfahndern einen gesuchten 32-Jährigen festnehmen, der zunächst zu Fuß auf der Horner Landstraße unterwegs war. Der Mann sei dann allerdings in sein Auto gestiegen, in dem bereits ein 14 Jahre alter Jugendlicher gesessen habe, und sei losgefahren. Bei der Flucht habe er ein unbeteiligtes Auto gerammt. Dessen drei Insassen, eine Frau und zwei Kinder, seien bei dem Zusammenstoß verletzt worden, ebenso der Flüchtige. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei bisher keine Angaben. Der 32-Jährige wurde festgenommen. Wegen des Unfalls kam es auf der Horner Landstraße zu Verkehrsbehinderungen.