Weinberg legt Kapitänsbinde der Bundestagsfußballer ab

Berlin. Der Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg geht im kommenden Februar als CDU-Spitzenkandidat bei der Hamburger Bürgerschaftswahl ins Rennen - und räumt in Berlin schon mal einen Posten, der mit Politik nicht viel zu tun hat. Er hört als Kapitän der Fußballmannschaft des Bundestags auf - nach "sechs sportlich herausragenden Jahren", wie er in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung schreibt.

Mit seinen kickenden Abgeordneten-Kollegen bestritt Weinberg demnach 64 Spiele. Er freut sich besonders über einen 7:3-Erfolg in seinem letzten Spiel als Kapitän: "Dass Trainer und Kapitäne ihr letztes Spiel gewinnen, ist eher unüblich. Die meisten gewinnen das erste und verlieren das letzte Spiel, dann werden sie entlassen."

Für den Rest der laufenden Legislaturperiode soll laut Weinbergs Mitteilung sein CDU-Kollege Fritz Güntzler als Kapitän einspringen. Die Kapitänsbinde der interfraktionell besetzten Bundesliga-Elf trägt traditionell ein Vertreter der größten Fraktion. Weinberg hofft, dass das auch nach der nächsten Bundestagswahl die Union sein wird. "Nicht, dass etwa noch ein Grüner Kapitän wird", schrieb er mit Blick auf die aktuell guten Umfragewerte der Grünen.

In seiner Heimatstadt Hamburg hat Weinberg nicht nur politisch Ambitionen. Seit Jahren ist er dort laut eigenen Angaben Mitglied der Rathauskicker - und kündigt an: "Ich werde alles geben, um dem Ruf Hamburgs als Sportstadt Nummer eins wieder neues Leben einzuhauchen. Ich rieche förmlich Bundesligaduft!"