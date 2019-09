Vier Verletzte bei Unfall mit Traktor in Eckernförde

Eckernförde. Ein Traktor mit angehängtem Pflug ist in Eckernförde mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der Pflug vermutlich wegen eines technischen Defekts am Donnerstagabend auf der B76 in den Gegenverkehr geraten. Eine 82 Jahre alte Autofahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Der Traktorfahrer (22) wurde ebenso leicht verletzt wie die Fahrerin (61) des anderen vom Traktor erfassten Autos und ein 84-Jähriger, gegen dessen Wagen der Pkw der 61-Jährigen geprallt war.