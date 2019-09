Schleswig-Holstein holt mindestens 85 Flüchtlinge aus Lager

Kiel/Kairo. Nach langwierigen Auswahl- und Überprüfungsverfahren wird Schleswig-Holstein mindestens 85 Menschen aus einem Flüchtlingslager in Kairo aufnehmen. Voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember werde das Kontingent im Norden eintreffen, sagte Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts (CDU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet. Die Landesregierung hatte angekündigt, bis 2022 zusätzlich 500 "besonders schützenswerte" Flüchtlinge aufzunehmen, insbesondere Frauen.

Das in Kairo zusammengestellte Kontingent umfasste laut Geerdts eigentlich 123 Menschen. Nach Sicherheitsinterviews wurden aber in zwölf Fällen Bedenken geltend gemacht, von denen auch Familienverbände betroffen waren. Von den verbliebenen 93 Menschen ist die Ausreise einer achtköpfigen Familie nach Schleswig-Holstein noch offen. Von den 93 Menschen stammen 42 aus Syrien, 27 aus Südsudan, 21 aus Sudan, zwei aus Somalia und einer aus Eritrea.

Die Zielgruppe des Landesprogramms, alleinstehende Frauen mit Kindern, die Opfer traumatisierender Gewalt geworden sind, stellten nicht die ausschließliche Kategorie der Dossiers des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR dar, hatte Geerdts bereits am Vortag im Innenen- und Rechtsausschuss des Landtags berichtet. "Vielmehr waren diese Frauen häufig eingebunden in eine familiäre Konstellation. Insofern stellt sich das Profil unseres Kontingentes in diesem Punkt tendenziell anders als zunächst erwartet dar." Im nächsten Jahr will Schleswig-Holstein mindestens 200 weitere Flüchtlinge im Rahmen des Landesprogramms aufnehmen.