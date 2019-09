Durchsuchungen nach Kinderwagen-Diebstahlserie

Hamburg. Nach einer Kinderwagen-Diebstahlserie haben Polizeibeamte sechs Wohnungen in Hamburg und Pinneberg durchsucht. Dabei sei am Mittwoch ein 32-Jähriger festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Er stehe im Verdacht seit April als Kopf einer Bande 60 Kinderwagen-Diebstähle organisiert und mitbegangen zu haben. Bei den mutmaßlichen anderen Bandenmitgliedern handele es sich um sechs Männer und Frauen im Alter von 16 bis 27 Jahren. Laut Polizeiangaben wurden im Rahmen der Dursuchung diverse Beweismittel wie Kinderwagengestelle und Sitzschalen gefunden, die vermutlich den Diebstählen zugeordnet werden können.