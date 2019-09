Razzia bei Rocker: Waffen, Drogen und Geld beschlagnahmt

Heide. Mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos hat die Polizei am Mittwoch in Heide die Wohnung eines 24-Jährigen Rockers nach Waffen durchsucht. Sie beschlagnahmte neben Bargeld und Drogen auch Schreckschuss- und Luftdruckwaffen, die wie vollautomatische Kriegswaffen aussahen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei Mitglied des örtlichen Motorradclubs "Halvards Heide". Den Durchsuchungsbeschluss erließ ein Amtsrichter nach dem Hinweis eines Zeugen auf eine augenscheinliche Kriegswaffe, mit der Personen auf offener Straße hantierten. Die weiteren Ermittlungen habe die Kripo Heide übernommen. Die Polizei in Dithmarschen verfolge auch künftig den Null-Toleranz-Ansatz bei der Bekämpfung von Rocker-Kriminalität, sagten der Kripo-Leiter und der Leiter des Heider Polizeireviers.