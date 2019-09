HSV-Kapitän van Drongelen freut sich auf das Stadtderby

Hamburg. HSV-Kapitän Rick van Drongelen geht mit großer Vorfreude in das Fußball-Stadtderby am Montag (20.30 Uhr, Sky) beim FC St. Pauli. "Wir haben das letzte Derby gewonnen. Deshalb sind wir jetzt die gejagte Mannschaft", sagte der Innenverteidiger des Hamburger SV in einem Interview im vereinseigenen Magazin "HSVlive", das der Club am Donnerstag auf seiner Homepage veröffentlichte.

Gegen den gastgebenden Tabellen-13. sieht der 20 Jahre alte Abwehrchef den Spitzenreiter aus dem Volkspark in der Favoritenrolle: "Wir sind in meinen Augen absolut in der Lage, den letzten Sieg zu bestätigen." Im März hatte der HSV mit 4:0 am Millerntor gewonnen.

Eine Sache wiegt für den Niederländer aber noch schwerer als ein Erfolg im Duell der beiden Hamburger Zweitligisten - die Rückkehr in die Bundesliga: "Den Aufstieg würde ich einem Derbysieg immer vorziehen", stellte van Drongelen unmissverständlich klar.