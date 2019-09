Holstein Kiel in Heidenheim wieder mit Jonas Meffert

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kann das Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim wieder mit Jonas Meffert bestreiten. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hat die Sperre wegen einer Roten Karte, die er am 18. August im Heimspiel gegen den Karlsruher SC gesehen hatte, abgesessen und dürfte wieder in die Startelf rücken. Auch die drei deutschen U21-Nationalspieler sind nach ihren Länderspiel-Einsätzen wieder Alternativen für Trainer André Schubert. "Sie sind wohlbehalten nach Kiel zurückgekehrt", sagte Schubert am Donnerstag.

Der unbefriedigende Saisonauftakt mit nur einem Sieg hat bei den "Störchen" nicht für Unruhe gesorgt. "Wir beschäftigen uns nicht mit der Tabelle nach dem fünften Spieltag. Wir sind die Mannschaft, die mit am meisten Ballbesitz hatte. Momentan hapert es an der Effektivität. Aber solche Phasen gibt es", sagte der Holstein-Coach und mahnte: "Wir brauchen noch mehr Ruhe vorm Tor. Aber wir haben viele junge Spieler. Das ist auch Teil des Reifeprozesses."

Bei den ebenfalls mit nur einem Sieg und fünf Punkten gestarteten Heidenheimern erwartet Schubert einen schweren Gang. "Die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Dort wird gute Arbeit geleistet. Von daher wird es ein spannendes und interessantes Spiel", sagte der 48-Jährige.