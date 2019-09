Lkw-Fahrer stirbt nach Auffahrunfall auf A1

Hamburg. Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 tödlich verletzt worden. Wie die Hamburger Feuerwehr am Mittwoch berichtete, war er am Mittag auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Hamburg-Harburg in Fahrtrichtung Norden mit seinem Lastwagen aus zunächst unbekannter Ursache auf den Hänger eines anderen Lastwagens aufgefahren. Rettungskräfte befreiten ihn aus dem Führerhaus, er starb jedoch noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.