"Märchenwelten"-Ausstellung erweckt Grimms Märchen zum Leben

Hamburg. Ob Dornröschen, Aschenputtel oder das tapfere Schneiderlein: Die Märchen der Gebrüder Grimm kennt fast jedes Kind. In der interaktiven Ausstellung "Märchenwelten" in der Hamburger Hafencity sollen die Geschichten von Samstag an lebendig werden. "Grimms Märchen und die darin vermittelten Werte gehören zu den kostbarsten Schätzen unserer Kulturgeschichte", sagte Märchenwelten-Chef Matthias Kammermeier am Dienstag in Hamburg. "Sie sind seit mehr als 200 Jahren ein Bestseller und haben nichts von ihrer Magie verloren."

Mit Hilfe von Licht-, Sound- und Computertechnologie sollen die Besucher auf 3000 Quadratmetern in die Welt der Gebrüder Grimm eintauchen und "jeder Besucher zum Helden seines eigenen Märchens werden". So erhalten die Besucher zu Beginn ein persönliches Armband, das sie in Gruppen bis zu 40 Personen durch die Ausstellung führt. Gestaltet wurde die Schau von dem Hamburger Atelier für Szenographie und dem Berliner Unternehmen Tamschick Media & Space, das schon in Museen begehbare Umgebungen geschaffen hat.

Voraussichtlich 2023 zieht die Ausstellung vom Baakenhöft zur Kaispitze des Strandkais gegenüber der Elbphilharmonie um. Die mobile Eventhalle soll dann parallel auf Tournee gehen.