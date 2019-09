Urteil im Mireille-Prozess rechtskräftig

Flensburg. Das Urteil des Landgerichts Flensburg gegen einen jungen Mann, der seine 17 Jahre alte Ex-Freundin Mireille erstochen hat, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten mit Beschluss vom 27. August verworfen, wie ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag mitteilte. Der Mann war im Februar wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Flensburg sah es als erwiesen an, dass der Flüchtling aus Afghanistan die junge Deutsche am 12. März 2018 in ihrer Wohnung mit 14 Messerstichen getötet hat.

Mireille habe sich nach zwei Jahren On-Off-Beziehung endgültig von dem jungen Mann getrennt, sagte der Vorsitzende Richter im Februar bei der Verkündung des Urteils. "Das Problem war, dass der Angeklagte das so gar nicht akzeptiert hat." Die Erste Große Strafkammer folgte damals mit ihrem Urteil den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Mordmotive hatte sie verneint.