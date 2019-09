Hamburg. Die Bauarbeiten für zwei neue Leuchttürme im Zuge der Elbvertiefung beginnen in diesen Tagen. Zunächst werde mit dem neuen Unterfeuer am Fähranleger Blankenese begonnen, teilte die Hafenbehörde HPA am Dienstag in der Hansestadt mit.

Der neue Leuchtturm werde auf einem Sockel im Wasser errichtet und über eine Brücke öffentlich zugänglich sein. Die Gründungsarbeiten dauerten bis zum kommenden Sommer, dann werde der Turm aus vorgefertigten Stahlteilen aufgebaut und mit nautischer Technik ausgestattet.

Die alten Leuchtfeuer werden abgerissen

Während der Bauzeit werden am Elbufer laut HPA Baucontainer stehen, obgleich ein Großteil der Anlieferungen über das Wasser mit Schiffen kommt. Im Herbst 2020 soll das Unterfeuer in Betrieb gehen. Der neue Turm des Oberfeuers wird auf einer Grünfläche neben dem Mühlenberger Sportboothafen errichtet. Mit mehr als 60 Metern Höhe wird er einer der höchsten Leuchttürme in Deutschland. Die Bauarbeiten starten im Oktober.

Die neuen Leuchttürme sind notwendig, weil sich mit der Elbvertiefung die Richtfeuerlinie für einlaufende Schiffe um 125 Meter in Richtung Süden verschiebt. Dort können sich künftig zwei größere Schiffe passieren. Die alten Leuchtfeuer werden abgerissen, sobald die neuen in Betrieb sind.