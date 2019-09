Günther fordert vom Bund Einhaltung von Lärmschutz-Zusagen

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den Bund aufgefordert, seine Zusage für den Lärmschutz an der Hinterlandanbindung des geplanten Fehmarnbelttunnels einzuhalten. Der CDU-Politiker verwies im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur auf die Ankündigung des Bundes, der Lärmschutz entlang der Bahntrasse durch Ostholstein werde über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. "Wenn dies nicht geschehen sollte, läuft der Bund Gefahr, sich unglaubwürdig zu machen." Günther hat für Donnerstag in die Landesvertretung in Berlin eingeladen, um über den Lärmschutz zu sprechen. Dabei sind Bundestagsabgeordnete, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), sowie Vertreter des Dialogforums Feste Fehmarnbeltquerung.