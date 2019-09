Charity-Konzert: 25. Jubiläum der "Michael Stich Stiftung"

Hamburg. Mit dem Charity-Konzert "Voices For Children" feiert der ehemalige Tennisprofi Michael Stich am 3. November in der Elbphilharmonie das 25. Jubiläum seiner Stiftung, die sich für HIV- und AIDS-betroffene Kinder einsetzt. "Wir wollen nicht kleckern, sondern klotzen", erklärte Stich am Montag. Neun deutsche Interpreten - darunter Frida Gold, Cassandra Steen und Max Mutzke - habe man für das Event im Großen Saal der Elbphilharmonie gewinnen können.

"Mit "Voices For Children" geht es darum, die Stimme zu erheben - für dieses Thema und für die Kinder", erklärte Stich. Den musikalischen Rahmen bilden die Bands Monopunk und Kaiser Quartett, während Wimbledon-Gewinner Stich die Moderation selbst übernimmt.

Es soll wieder mehr auf die Themen HIV und AIDS aufmerksam gemacht werden. "HIV und AIDS gehen uns alle an", betonte der 50-Jährige. Man wolle Spenden generieren und gleichzeitig den langjährigen Unterstützern der Stiftung "Danke" sagen.

Neben konkreten Hilfsmaßnahmen für Betroffene kümmert sich die Stiftung um Aufklärungs- und Präventionsarbeit an Schulen. Mit "Voices For Children" plane man eine dauerhafte Kulturveranstaltung in Hamburg zu etablieren. Ob diese regelmäßig in der Elbphilharmonie stattfinden werde, sei noch nicht geklärt.