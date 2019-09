Ex-Sportvorstand Becker: HSV sehr souverän und überzeugend

Hamburg. Ralf Becker, früherer Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, lobt seinen Ex-Club. "Sie spielen bislang sehr souverän, machen das richtig gut. Sie lassen beim Gegner wenig zu, die Art und Weise, wie sie auftreten, ist überzeugend", sagte Becker der "Bild"-Zeitung (Montag).

Beim Stadtderby am kommenden Montag im Millerntor-Stadion erwartet der 48-Jährige "ein Fußball-Fest für Hamburg". Das Spiel werde enger als in der vergangenen Saison, meinte der ehemalige Sportvorstand, der von Mai 2018 bis Mai 2019 HSV-Sportvorstand war. In der Vorsaison gewann der HSV mit 4:0 beim FC St. Pauli.