Lottospieler gewinnt gut 2,4 Millionen Euro

Kiel. Ein Lotto-Spieler aus Schleswig-Holstein hat in der Lotterie Lotto 6aus49 gut 2,4 Millionen Euro gewonnen. Der Spielteilnehmer aus dem Kreis Steinburg hatte alle sechs bei der Ziehung am Samstag gezogenen Gewinnzahlen richtig getippt, wie die NordwestLotto Schleswig-Holstein am Montag mitteilte. Damit gewinnt er exakt 2 419 806,60 Euro. In diesem Jahr ist es bereits der dritte Millionengewinn für Spieler aus Schleswig-Holstein - nach einem Gewinn in der Lotterie GlücksSpirale (2,1 Millionen Euro) sowie einem in der Lotterie Eurojackpot (1,6 Millionen Euro).