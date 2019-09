Ein lebensgefährlich Verletzter bei Unfall auf A215

Rumohr. Ein 63 Jahre alter Autofahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der A215 bei Rumohr (Kreis Rendsburg-Eckernförde) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann ist mit seinem Auto aus zunächst unbekannter Ursache auf dem Verzögerungsstreifen des Parkplatzes Rumohr von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Verkehrsschild und Bäumen. Durch den Zusammenstoß geriet das Fahrzeug in Brand. Der Mann konnte sich nach Polizeiangaben aus seinem Auto befreien. Für die Rettungsmaßnahmen musste ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn landen. Die Autobahn in Richtung Süden war für etwa eine Stunde gesperrt.