Junge Frau kommt bei Motorradunfall in Reinbek ums Leben

Hamburg. Eine 24-Jährige Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Reinbek (Kreis Stormarn) ums Leben gekommen. Die junge Frau sei am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 80 von Hamburg in Richtung Barsbüttel unterwegs gewesen, als sie nach der Abfahrt in Richtung Kreisstraße 26 in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Motorrad verloren habe und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen sei, teilte die Polizei am Montag mit. Die Hamburgerin starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Die 49-jährige Autofahrerin sowie ihre drei Mitfahrer erlitten einen Schock.