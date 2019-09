Prozess gegen Ex-Leiter des Weißen Rings: weitere Zeuginnen

Lübeck. Im Prozess gegen den ehemaligen Leiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Lübeck setzt das Amtsgericht am Montag (9.00 Uhr) die Beweisaufnahme fort. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollen drei weitere Zeuginnen gehört werden. Ob noch am Montag plädiert werden kann, ist offen. Das Urteil wird frühestens am 17. September erwartet.

Der 74-jährige Detlef H. muss sich wegen Exhibitionismus verantworten. Laut Anklage soll er im April 2016 während einer Beratung vor einer Frau sein Geschlechtsteil entblößt und die heute 41-Jährige zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. H. bestreitet das. Seine Verteidigung will Freispruch erreichen.

Die Staatsanwaltschaft hatte vier Fälle angeklagt. Das Gericht ließ jedoch nur eine Anklage wegen exhibitionistischer Handlungen zu. In den anderen drei Fällen bestehe kein hinreichender Tatverdacht. Ursprünglich hatten 29 Frauen dem pensionierten Polizisten sexuelle Übergriffe vorgeworfen.