Hamburg will neue Investoren aus der Luftfahrtindustrie an die Elbe locken. Die Wirtschaftsförderung Hamburg Invest und die Branchenvereinigung Hamburg Aviation werden dazu gemeinsam an der Messe Apex Expo teilnehmen, die am Montag in Los Angeles beginnt, wie sie in Hamburg mitteilten.

In der kalifornischen Metropole werden sich mehr als 3000 Branchenexperten über neue Trends in der Luftfahrtindustrie informieren, darunter viele Vertreter von Luftfahrtzulieferern. "Wir haben im Vorfeld der Messe einige Unternehmen identifiziert, die ihr Geschäft erweitern wollen und gut nach Hamburg passen", sagte Geschäftsführer Rolf Strittmatter von Hamburg Invest. "Nun geht es darum, sie von den geschäftlichen Möglichkeiten am Standort Hamburg zu überzeugen."

Hamburg ist mit mehr als 40 000 Beschäftigten einer der größten Standorte der Luftfahrtindustrie weltweit. Die beiden Branchenriesen Airbus und Lufthansa Technik steuern auf Expansionskurs und haben ihre Belegschaften zuletzt deutlich um jeweils rund 1000 Mitarbeiter ausgebaut. Daneben sind mehr als 300 Zulieferer und vielfältige wissenschaftlich-technische Institutionen in der Hansestadt präsent.