Rendsburg. Aufgrund von Bauarbeiten wird es auf der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg von Montag an noch enger als sonst. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr wird in beiden Richtungen der schadhafte Fahrbahnbelag saniert. Der Verkehr werde auf beiden Seiten einstreifig über die Überholspur geführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Donnerstag dauern. Eine regionale Umfahrung über die B77 empfiehlt der Landesbetrieb wegen der Bauarbeiten im Rendsburger Kanaltunnel nur bedingt. Wer weiträumiger ausweichen will, kann das nach Norden über die A215 (Bordesholm), die B76 (Kiel), die L265 (Eckernförde), und die A7 (Owschlag) tun und nach Süden umgekehrt.