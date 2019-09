Hamburger Hafen erstrahlt zehn Tage im magischen Blau

Hamburg. Zum 7. Mal erstrahlt der Hamburger Hafen beim "Blue Port Hamburg" im magischen Blau. Am Freitagabend wurden die blauen Lichter per Knopfdruck von Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) auf einem Schwimmkran beim Containerterminal Steinwerder zum Leuchten gebracht. Insgesamt 12 300 blaue Lichteinheiten haben der Lichtkünstler Michael Batz und seine Helfer an ausgewählten Standorten angebracht. Die Lichter reichen von den Elbbrücken über die Hafencity bis zum Airbusgelände. Erstmals dabei sind in diesem Jahr der Fernsehturm, der Leuchtturm auf der Insel Neuwerk und das Blaue Haus auf dem Shell-Gelände gegenüber der Elbphilharmonie.

Das Lichtspektakel besteht aus beständigen Anteilen (Kais, Pontons, Terminals, Gebäude, Brücken, Türme, Krane), mobilen Anteilen (Schiffe, Passanten) und liquiden Anteilen (Wasser, Reflexionen). Das Gebiet umfasst bei einer Uferstrecke von rund vier Kilometern ein Areal von rund sechs Quadratkilometern. Der "Blue Port Hamburg" geht bis zum 15. September. Höhepunkt sind die "Cruise Days" mit zwölf Kreuzfahrtschiffen und Feuerwerk vom 13. bis zum 15. September.