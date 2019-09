Brunsbüttel. Bei einem Brand auf einem Seefrachter in der Elbmündung ist ein Besatzungsmitglied ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Freitagnachmittag im Maschinenraum des unter maltesischer Flagge fahrenden Schiffs aus, wie ein Sprecher des Havariekommandos mitteilte. Zwei weitere Seeleute seien schwer verletzt und mit Hubschraubern in Spezialkrankenhäuser gebracht worden. Die zehn weiteren Menschen an Bord blieben Angaben des Havariekommandos nach unverletzt.

Der rund 132 Meter lange Containerfrachter sei am Donnerstag in Rotterdam gestartet und habe durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Kaliningrad fahren wollen. Aufgrund des Feuers habe die Crew auf der Elbe in Höhe Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) notankern müssen. Der Brand wurde von Einsatzkräften gelöscht.

Die Brandursache war zunächst unbekannt. Ob der Tote und die beiden Schwerverletzten bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen zu Schaden gekommen sind, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Die Schifffahrt wurde laut Angaben des Havariekommandos nicht beeinträchtigt.