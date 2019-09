DFB ehrt größte deutsche Talente mit Fritz-Walter-Medaille

Hamburg. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die besten Nachwuchsspieler mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande in Hamburg wurden am Freitag die Talente Nicolas Kühn und Karim Adeyemi und als beste Juniorin Klara Bühl mit der höchsten Auszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball geehrt.

Kühn erhielt die Medaille als bester U19-Spieler verliehen. Er gewann mit der Reserve von Ajax Amsterdam die niederländische Zweitliga-Meisterschaft und durchlief bisher alle U-Nationalteams des DFB seit der U15. Adeyemi wurde als bestes U17-Talent ausgezeichnet. Der gebürtige Münchner ist von RB Salzburg an den FC Liefering ausgeliehen und nahm mit der U 17-Nationalmannschaft in diesem Jahr an der EM in Irland teil. Klara Bühl vom SC Freiburg gehörte zum Kader der Frauen-Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich.

Zu den namhaften Medaillenträgern gehören unter anderem Sara Däbritz (2014), Melanie Leupolz (2013), Babett Peter (2007) und Anja Mittag (2005) sowie Matthias Ginter (2013), Timo Werner (2013), Leon Goretzka (2012) und Julian Draxler (2011).