Vier Kandidaten für OB-Wahl in Kiel jetzt offiziell

Kiel. Für die Oberbürgermeister-Wahl in Kiel am 27. Oktober stehen nun vier Kandidaten offiziell fest. Ins Rennen gehen Amtsinhaber Ulf Kämpfer (SPD), Andreas Ellendt (CDU), Björn Thoroe (Die Linke) und Florian Wrobel (Die Partei). Der Gemeindewahlausschuss ließ ihre eingereichten Wahlvorschläge am Freitag zu. Die Bewerber gehören durchweg Parteien an, die in der Ratsversammlung vertreten sind. Oberbürgermeister Kämpfer wird auch von Grünen, FDP und SSW unterstützt.