Schmuddelwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

Hamburg/Kiel. Am Wochenende sollten Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein besser nicht ohne Regenjacke raus: Besonders an der Küste könne es zu Schauern kommen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag. Ab und zu lässt sich laut der Prognose aber auch die Sonne blicken. Die Höchsttemperaturen in Hamburg und Teilen Schleswig-Holsteins liegen bei 19 Grad Celsius am Samstag und 18 Grad am Sonntag.