FDP fordert Abkehr vom Fax in Hamburger Behörden

Hamburg. Angesichts tausender analoger Fax-Anschlüsse in Hamburgs Ämtern und Behörden fordert die FDP den rot-grünen Senat zum Handeln auf. "Wer behördenübergreifend noch immer auf rund 3000 analoge Faxanschlüsse setzt, kann eine selbst auferlegte Digitalstrategie nicht glaubhaft umsetzen", sagte der Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion, Michael Kruse, der Deutschen Presse-Agentur. In einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage war die Zahl der analogen Faxanschlüsse mit 2984 angegeben worden.

"Wir müssen wegkommen von Fax und Papier, hin zu digitalen Dokumenten: Das macht Verwaltungsarbeit schneller und effizienter, was wiederum Bürgern, Gründern, Unternehmen und auch der Verwaltung nützt", sagte Kruse. Der Senat müsse eine Vorreiterrolle einnehmen, "auch um dazu beizutragen, die Bevölkerung auf das digitale Zeitalter vorzubereiten".

Laut Senat wurde das Fax in der Kommunikation der Hamburger Behörden "grundsätzlich in vielen Bereichen durch andere Kommunikationswege ersetzt". In einigen Bereichen werde es aber noch benötigt, "weil dies geboten ist oder die Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise Firmen diesen Kommunikationsweg nachfragen".