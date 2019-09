"Enkeltrick"-Betrüger erbeuten 14 000 Euro

Lübeck. "Enkeltrick"-Betrüger haben in Lübeck-Moisling und Lübeck-Buntekuh insgesamt 14 000 Euro erbeutet. Die Kriminellen gaben sich in der vergangenen Woche am Telefon als Neffe beziehungsweise Enkel der Geschädigten aus, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Eine 77-Jährige sowie ein älteres Ehepaar ließen sich davon täuschen, hoben jeweils mehrere tausend Euro ab und übergaben das Geld an Fremde. Erst nach der Geldübergaben sei den Opfern klar geworden, dass sie betrogen worden seien. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.