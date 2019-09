Hamburg. Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder (38) verlässt die von ihm mitgegründete PR-Agentur. Das bestätigte sein Geschäftspartner Raphael Brinkert am Donnerstag auf Anfrage des Abendblattes. Gegen Metzelder wird wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt. Zuerst hatte der "Spiegel" über seinen Ausstieg aus der PR-Agentur berichtet.

Es handele sich um eine gemeinsame Entscheidung, hieß es.„Eine gemeinsame Fortführung der Agentur mit dem Schwerpunkt gesellschaftlicher Kommunikation und Sport ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich", so Brinkert. "Die Vorwürfe und Ermittlungen haben uns als Agentur und mich als Person dabei genauso getroffen und überrascht wie die Öffentlichkeit". Weitergehende Fragen dazu will Brinkert vorerst nicht beantworten.

Metzelder bereits von Website verschwunden

Auf der Website der Agentur war der Name und das Porträt von Christoph Metzelder am Donnerstagnachmittag bereits nicht mehr zu finden. Das Unternehmen will künftig unter dem Namen Raphael Brinkert agieren, der nach eigenen Angaben nun auch 100 Prozent der Firmenanteile besitzt.

Offenbar traf auch Brinkert der schwere Verdacht gegen seinen Geschäftspartner unvorbereitet. Noch am Montag hatte die auf soziale Kampagnen spezialisierte Agentur bekanntgegeben, dass sie ihr Geschäft auf Sport-Marketing ausdehnen will. "Der Sport lebt vom Wettbewerb und von Ideen. Wir wollen die Besten sein", hatte Raphael Brinkert dazu gesagt. Metzelder bezeichnete Sport als "sozialen Kitt der Gesellschaft".

Metzelder soll mit Ermittlern kooperiert haben

Fahnder des Landeskriminalamtes Hamburg hatten am Dienstag die Wohnung und den Aufenthaltsort von Metzelder durchsucht. Einen Haftbefehl gegen den 38-Jährigen gibt es nicht. Er begleitete die Polizisten zu der Durchsuchung seines Wohnortes. Das ist als Beschuldigter sein Recht.

Metzelder, so hieß es aus Kreisen der Ermittlungsbehörden, habe sich kooperativ verhalten. Unsere Redaktion bemüht sich fortlaufend um eine Stellungnahme von Christoph Metzelders Anwalt.

Laut „Bild“ hatte eine Hamburgerin die Ermittlungen gegen den Vize-Fußballweltmeister von 2002 ausgelöst. Ihr soll er via WhatsApp mehr als ein Dutzend Fotos mit kinderpornografischem Inhalt geschickt haben. Die Hamburger Polizei hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Hinweis eines Dritten erhalten, wonach die Frau kinderpornografische Dateien von Metzelder zugeschickt bekommen habe. Die Polizei habe die Frau daraufhin kontaktiert und als Zeugin befragt, so eine Behördensprecherin.

Metzelder war Vize-Weltmeister

Metzelder hatte bis 2013, zuletzt bei Schalke, als Profi-Fußballer gespielt. 2002 war der Verteidiger nicht nur Vize-Weltmeister, sondern auch Deutscher Meister mit Borussia Dortmund geworden. Unmittelbar nach dem Ende seiner aktiven Fußballerkarriere hatte er seine Fernsehkarriere bei Sky begonnen. Erst im August war er zur ARD gewechselt, wo er als Fußball-Experte Live-Übertragungen kommentierte.

Diese Zusammenarbeit hat die ARD nun mindestens unterbrochen. „Bis zur Klärung der Vorwürfe werden wir die Zusammenarbeit mit Christoph Metzelder ruhen lassen“, teilte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky mit.

Metzelder sitzt im Aufsichtrat dese Vereins Preußen Münster – auch weiterhin: „Für uns gilt die Unschuldsvermutung als eines der zentralen rechtsstaatlichen Grundprinzipien“, teilte der Drittligist mit. „Wir haben großes Vertrauen in die Mechanismen dieses Rechtsstaates und in die zuständigen Behörden.“