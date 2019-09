Hamburg. Über 1900 Mal wurden im vergangenen Jahr und in der ersten Hälfte dieses Jahres in Hamburg Wohnungen zwangsgeräumt. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der Vorsitzenden der Linksfraktion, Cansu Özdemir, hervor. Auch 389 Mieter beim städtischen Wohnungsunternehmen Saga mussten demnach ihre Wohnungen zwangsweise räumen. Gerade diese Räumungen seien "skandalös", sagte Özdemir. "Hier kann und muss die Stadt handeln."

Eine im vergangenen Jahr durchgeführte Befragung von Obdach- und Wohnungslosen in Hamburg habe gezeigt, dass 25,6 Prozent der Befragten durch das formalisierte Verfahren fristlose Kündigung, Räumungsklage, Zwangsräumung obdachlos geworden seien. Bei den Wohnungslosen seien es 28,3 Prozent gewesen.

Es dürfe nicht zugelassen werden, dass Wohnungen geräumt werden, ohne dass Ersatzwohnraum für die Betroffenen zur Verfügung stünden, sagte Özdemir. "Räumungen in die Obdachlosigkeit müssen unbedingt verhindert werden."

Der Senat verwies in seiner Antwort hingegen auf die angesichts von knapp 135 000 Saga-Wohnungen vergleichsweise niedrige Zahl von Zwangsräumungen. "Durch die gute Zusammenarbeit zwischen der Saga und den bezirklichen Fachstellen für Wohnungsnotfälle konnten die Zwangsräumungen auch im Zeitraum 01.01.2018 bis 30.06.2019 auf einem konstant niedrigen Niveau gehalten werden."

Auch Özdemir betonte den "wichtigen Beitrag" der Fachstellen bei der Verhinderung von Obdachlosigkeit. So hätten durch diese 2018 knapp 5000 Wohnungen gesichert werden können. Aber: "Die erfolgreiche Arbeit der Fachstellen sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass 2018 in 1383 Fällen der Wohnraum eben nicht gesichert werden konnte."

Zwangsräumungen hätten in der Regel vielschichtige Ursachen, so dass die Betroffenen weiterführende Hilfe und Unterstützung benötigten, sagte Özdemir, die auch sozialpolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist. Um so unverständlicher sei, "dass die im Dezember letzten Jahres durch die Bürgerschaft beschlossene Aufstockung des Personals in den Fachstellen immer noch nicht erfolgt ist".