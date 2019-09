Neun Festnahmen nach Schlägerei in Café in Hamburg-Altstadt

Hamburg. Nach einer Schlägerei in einem Café in der Hamburger Altstadt hat die Polizei neun Personen vorläufig festgenommen. Zunächst hätten in der Gaststätte die 43 Jahre alte Geschäftsführerin, ihr 42-jähriger Mann und ein 30 Jahre alter Angestellter gestritten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Kurz darauf betraten den Angaben zufolge Dienstagmittag etwa acht weitere Personen das Café in der Steinstraße, woraufhin es zu einer Schlägerei zwischen allen Personen kam. Nach bisherigem Ermittlungsstand seien auch Schlagstöcke und ein Messer eingesetzt worden. Anschließend seien die Täter geflüchtet.

Bei der Fahndung mit 24 Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber seien im Umfeld des Cafés fünf Männer festgenommen. Vier weitere Personen, darunter der 30-jährige Angestellte, seien in einer Shisha-Lounge in der Wandsbeker Chaussee dingfest gemacht worden. Ein bei der Auseinandersetzung verletzter 42-Jähriger sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden mutmaßlichen Fluchtfahrzeuge wurden den Angaben zufolge zur Beweissicherung sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seien alle Festgenommenen wieder freigelassen worden.