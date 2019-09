Dänische Königin im Kieler Landtag empfangen

Kiel. Dänemarks Königin Margrethe II. hat am Mittwoch in Kiel den schleswig-holsteinischen Landtag und die Landesregierung besucht. Nach der Begrüßung durch Parlamentspräsident Klaus Schlie (CDU) schaute sie sich am Mittag den gläsernen Plenarsaal an und trug sich in das Gästebuch ein. Im Anschluss zog sie sich zum Vier-Augen-Gespräch mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zurück. Weitere Stationen in Kiel sind im Laufe des Tages das Universitätsklinikum und das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Am Abend nimmt Margrethe an einem Festabend in einer dänischen Schule in Schleswig teil. Sie war am Dienstag zu einem viertägigen Besuch Schleswig-Holsteins in Flensburg eingetroffen.