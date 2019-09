Wohl keine Verzögerungen durch Brand auf CCH-Baustelle

Hamburg. Durch den Brand auf der Baustelle des Congress Center Hamburg (CCH) wird es voraussichtlich zu keinen Verzögerungen bei der Sanierung kommen. Es sei nur wenig Löschwasser in das Gebäude gelangt, sagte am Mittwoch ein Sprecher der städtischen Immobiliengesellschaft Sprinkenhof, die das CCH seit 2017 für rund 230 Millionen Euro grundlegend saniert. Das genaue Ausmaß des Schadens werde noch ermittelt. "Wir gehen aber derzeit davon aus, dass es zu keinen Verzögerungen kommen wird." Die Fertigstellung des neuen CCH ist für Sommer kommenden Jahres geplant.

Der Brand war am frühen Dienstagabend auf dem Dach eines Neubaus ausgebrochen. Grund sei ein nicht ausgeschalteter Bitumenkocher gewesen, der Feuer gefangen habe, sagte der Sprecher. Auch mehrere Bitumenblöcke und -Dachbahnen seien in Brand geraten. Das Feuer habe aber schnell gelöscht werden können.

Die brennende ölige Abdichtmasse hatte eine riesige schwarze Rauchwolke über der CCH-Baustelle aufsteigen lassen. Der Rauch war so dicht, dass die Züge am daneben liegenden Dammtor-Bahnhof aus Sicherheitsgründen für kurze Zeit ohne Halt durchfahren mussten. Auch an der vielbefahrenen Edmund-Siemers-Allee vor dem Bahnhofsgebäude kam es zu Behinderungen.