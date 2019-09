Nordfriesland: DNA-Abgleich bestätigt Identität von Nathalie

Humptrup/Flensburg. Bei der an einem Feld in Nordfriesland gefundenen Leiche handelt es sich zweifelsfrei um die 23-jährige Nathalie aus Stadum. Ein DNA-Abgleich habe die Identität der jungen Frau bestätigt. Zur Todesursache gebe es jedoch weiter keine Erkenntnisse, sagte am Mittwoch ein Sprecher der Polizeidirektion Flensburg. Weiter äußerten sich die Ermittlungsbehörden nicht. Nathalie wurde seit dem 17. August vermisst. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 46-jähriger Deutscher aus Humptrup wurde wegen des dringenden Verdachts des Totschlags festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.