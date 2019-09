Rocko Schamoni glaubt an Untergang der Menschheit

Hamburg. Das Hamburger Multitalent Rocko Schamoni blickt mit einer düsteren Vorahnung in die Zukunft. Er gehe davon aus, dass "der Untergang, auf den wir zurasen, unvermeidlich" sein werde und "die Menschheit nicht mehr zu retten" sei, sagte der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Trotzdem gibt sich der Musiker und Künstler Mühe, um dem Untergang etwas entgegen setzen zu können. "Ich glaube an das ehrliche Bemühen, etwas zu verändern", sagte Schamoni. Er selbst esse nur noch sehr selten Fleisch und versuche, möglichst aufs Fliegen zu verzichten. Sein Ziel sei es, im Hier und Jetzt "so gut wie möglich zu meinen Mitmenschen, Mitlebewesen und der Umwelt zu sein". Am 6. September erscheint das neue Album des Wahl-Hamburgers. Auf der Platte mit dem Titel "Musik für Jugendliche" verarbeitet er auch den Tod seines Vaters.