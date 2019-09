Golf-Profis beim Showevent auf der Reeperbahn

Hamburg. Bei einem Showevent im Vorfeld der Porsche European Open in Winsen/Luhe haben Golf-Profis sich auf der Hamburger Reeperbahn ungewöhnliche Duelle geliefert. Mit dabei waren am Dienstagabend unter anderen der European-Open-Vorjahressieger Richard McEvoy aus England und der Weltranglisten-Neunte Xander Schauffele aus den USA.

Die ingsesamt acht Spieler mussten am Dienstagabend von einem Abschlag aus Löcher in zehn bis 50 Metern treffen. Gelang ihnen dies, fuhr ein kleines Modellauto ein Stück weiter. Der Spieler, dessen Auto als erstes im Ziel war, hatte gewonnen. Das mit zwei Millionen Euro dotierte Turnier im niedersächsischen Winsen/Luhe beginnt am Donnerstag und dauert bis zum Sonntag.